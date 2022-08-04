«Другого варианта не было»: как Кузнецов рассказывал о рождении названия для группы «Ласковый май»

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказывал, как родилось название группы «Ласковый май».
«Ни одно название нам не подходило. Пришло 30 декабря. Программа концертная была готова, репертуар готов. Я говорю: «Ну, что, пацаны, выходим?» А название как. Ну и предложили нам прямо перед концертом кто-то из группы «Ласковый май». Другого варианта не было. Ну так и назвались — «Ласковый май».
Как говорил композитор, на концертной программе была его мама, все воспитанники. «Все были очень довольны. Отработали хорошо. Программа была полтора часа», — говорил Сергей Кузнецов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» произвела настоящий фурор. Юрий Шатунов вмиг стал неимоверно популярным.