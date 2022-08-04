«Другого варианта не было»: как Кузнецов рассказывал о рождении названия для группы «Ласковый май»

Как говорил композитор, на концертной программе была его мама, все воспитанники. «Все были очень довольны. Отработали хорошо. Программа была полтора часа», — говорил Сергей Кузнецов.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» произвела настоящий фурор. Юрий Шатунов вмиг стал неимоверно популярным.