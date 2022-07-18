Достал пневматику: как Кузнецов однажды едва не застрелил Разина

Продюсер Андрей Разин из-за своих высказываний часто конфликтовал с коллегами по «Ласковому маю». У него случались конфликты с коллегами. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

Как отмечал в 2013 году музыкант «Ласкового мая» Александр Прико, особенно Разин часто конфликтовал с композитором Сергеем Кузнецовым.

«Кузнецов его едва не пристрелил один раз. Они встретились на какой-то студии. Кузнецов достал пневматику и говорит: «Я тебя сейчас убью, сволочь». Разин вызвал ментов. Кузнецова забрали, и он сутки просидел», - рассказывал Александр Прико, который сам уже ушел из жизни.

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Напомним, что главный солист коллектива Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.