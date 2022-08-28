Дороже любых бриллиантов: актриса Бабенко рассекретила лучший подарок от мужчины

Алена Бабенко всегда пользовалась популярностью у мужчин. За 50 лет жизни ей часто приходилось принимать подарки от противоположного пола, но из всего многообразия звезда картины «Водитель для Веры» смогла выделить лишь один из них.

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По словам актрисы, самым неоценимым стал подарок от дедушки. Через минуты целостность презента была безвозвратно нарушена, но, несмотря на это, Бабенко считает его лучшим подарком в жизни.

«Кукла. Мне ее подарил мой дедушка. Большая, она ходила и пела песенки. Правда, через полчаса кукла была разобрана на детали. Ни одно бриллиантовое кольцо не сравнится с тем подарком», — призналась актриса в беседе с «АиФ».

Ранее Алена Бабенко появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. 50-летняя актриса сразила публику своим роскошным видом.