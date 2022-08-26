Роскошный наряд и гладкая прическа: как сейчас выглядит 50-летняя Алена Бабенко

В столице в эту пятницу, 26 августа, состоялось открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. 245 фильмов из 47 стран участвуют в программе фестиваля.
Знаменитости, появлявшиеся на красной дорожке фестиваля, по традиции демонстрировали свои роскошные наряды.
Так, 50-летняя актриса Алена Бабенко предстала под руку с брутальным мужчиной. Бабенко выбрала для себя роскошный образ. Она появилась в струящемся платье цвета индиго с американской проймой и воротником-стойкой. Наряд подчеркивал стройность звезды.
Образ Алена Бабенко дополнила клатчем в тон платью. Гладкая прическа и лучезарная улыбка звезды стали удачным фоном для наряда.
Алена Бабенко и ее спутник на красной дорожке ММКФ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
В не менее роскошном наряде на красной дороже блистала пришедшая в одиночестве на ММКФ звезда сериалов Анна Котова-Дерябина. Она выбрала платье с глубоким декольте, высоким разрезом и с акцентом на талии.
Анна Котова-Дерябина на красной дорожке ММКФ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro