Роскошный наряд и гладкая прическа: как сейчас выглядит 50-летняя Алена Бабенко

В столице в эту пятницу, 26 августа, состоялось открытие 44-го Московского международного кинофестиваля. 245 фильмов из 47 стран участвуют в программе фестиваля.

Знаменитости, появлявшиеся на красной дорожке фестиваля, по традиции демонстрировали свои роскошные наряды.

Так, 50-летняя актриса Алена Бабенко предстала под руку с брутальным мужчиной. Бабенко выбрала для себя роскошный образ. Она появилась в струящемся платье цвета индиго с американской проймой и воротником-стойкой. Наряд подчеркивал стройность звезды.