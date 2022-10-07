«Дорогой наш президент!»: как Анита Цой поздравила Владимира Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин отметил 7 октября 70-летие. Многочисленные знаменитости поспешили поздравить главу страны с юбилеем.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Не осталась в стороне и певица Анита Цой, которая написала теплые слова поздравлений в своем телеграме.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Дорогой наш президент! С днем рождения!» - обратилась с Владимиру Путину Анита Цой.

Она поблагодарила его за многонациональную державу, в которой многие граждане нашли свой путь и предназначение. А также за бережное отношение к национальным культурам и религиям, многолетнюю верность и преданность стране и народу.

«Сегодня в жизни россиян, в жизни нашей любимой Родины, а значит и в Вашей жизни, наступили нелегкие времена. Разрешите пожелать Вам: крепкого здоровья, мудрости, сил, терпения и неиссякаемой энергии в урегулировании вопросов мира, защиты чести и достоинства Великого народа, Великой России. Мы с Вами. Храни Вас Бог!»*- написала в своем телеграме Анита Цой.

*Сохранена авторская стилистика и грамматика.