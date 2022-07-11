«Долбоящеры вы!»: пьяная Анна Нетребко с мужем оскорбили россиян

Анна Нетребко находится с гастролями в Италии. В минувшие выходные оперная дива решила прогуляться по ночной Вероне после выступления, и вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями отправилась на променад. Звезда была под градусом, о чем сообщила подписчикам, записывая видео своего променада. Естественно, артистка говорила по-русски.

«Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», - начала рассказ певица.

В это время ее муж Юсиф Эйвазов осек жену, мол, сейчас напишут, что ты пьяная. «Долбоящеры», - добавил оперный певец. «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» - гордо повторила певица, не задумываясь, что оскорбляет русскоязычную аудиторию своего блога.