Дочка с маму ростом: Кристина Орбакайте с подросшей Клавой Земцовой запечатлелась в подсолнухах

Кристина Орбакайте поделилась новыми кадрами из своей жизни с подписчиками. В соцсетях звезда опубликовала фото с дочкой Клавой, которой в этом году исполнилось 10 лет, на фоне подсолнухового поля.

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Клава за лето заметно подросла и уже почти догнала маму ростом. Девочка растет копией родительницы и пошла по ее стопам – стала петь и сниматься в клипах.

Орбакайте, кстати, не уточнила, что это за поле – российское или латышское, ведь она в последнее время часто навещает маму Аллу Пугачеву за границей. Сейчас примадонна живет в Юрмале, поэтому вполне вероятно, что на выходные старшая дочь артистки решила приехать к ней с внучкой.