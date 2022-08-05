Дочь Владимира Машкова публично послала отца на четыре буквы

Актриса Мария Машкова, единственная дочь актера и режиссера Владимира Машкова, давно обосновалась в Америке и выступает против России. Регулярно она публикует в своем микроблоге громкие посты, в которых высказывает свое резкое мнение. А на этот раз и вовсе послала отца на четыре буквы.

«Идите в ж…, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает», - написала актриса.

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С отцом у девушки давно натянутые отношения, и это не первая ее провокация. Дело в том, что на происходящие в мире события у родных людей разные взгляды. И недавно Владимир Машков призывал непокорную дочь вернуться в Россию и покаяться перед земляками.