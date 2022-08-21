Дочь Сябитовой о материнстве: «Все заблевано, выгляжу как челядь»

Дочь самой известной свахи России Розы Сябитовой Ксения в шоке от материнства. Несмотря на то, что девушке с наследницей очень помогает мама, она все равно очень устала.

«Сон — теперь роскошь и только по расписанию своего чада, а ты иногда можешь не спать всю ночь, а то и две. Стирка теперь повседневная задача. Хорошо, что есть машинка, а то все заблеваны и испачканы в первые секунды. Каждый день ты выглядишь не как королева, а как челядь», - пожаловалась Ксения в соцсетях.

Постель, по ее словам. Постоянно мокрая. Все в грудном молоке.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».