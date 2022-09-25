Дочь Лепса рассекретила имя новорожденного сына

Скупой на разговоры о личном Григорий Лепс не сдержался, когда узнал, что старшая дочь Инга родила первенца. Новоиспеченный дедушка во всеуслышание поделился радостью с поклонниками, не уточнив при этом, как назвали малыша. Спустя несколько дней наследница музыканта раскрыла карты.

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Инга опубликовала в личном блоге фотографию, сделанную, вероятно, в день выписки. Среди наборов воздушных шаров с надписью «это мальчик» девушка сделала неприметную запись.