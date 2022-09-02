Добровинский так и не дождался иска от «американской живодерки» Успенской

Адвокат Александр Добровинский в «Телеграм» высказался о певице Любови Успенской, с которой у него крайне тяжелые отношения.
«Журналисты очень ждут развития истории, которую придумала одна артистка, но придется их разочаровать: никакого иска от американской живодерки я не получал».
По словам Добровинского, получилось очередное вранье и показуха. «Нет иска и точка», - заметил адвокат.
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Ранее Любовь Успенская обещала наказать Добровинского, который, как она считает, пиарится на ее имени. Она готовила иск с помощью своих адвокатов.