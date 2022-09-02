Добровинский так и не дождался иска от «американской живодерки» Успенской

По словам Добровинского, получилось очередное вранье и показуха. «Нет иска и точка», - заметил адвокат.

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Ранее Любовь Успенская обещала наказать Добровинского, который, как она считает, пиарится на ее имени. Она готовила иск с помощью своих адвокатов.