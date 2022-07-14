Дима Билан не смог уговорить МакSим показать полную версию клипа «Знаешь ли ты»

Оказывается, то, что представлено поклонникам, это не полная версия ролика.

«Жаль, что Марина (MaкSим. — Прим. авт.) не согласовала полный монтаж, было бы вообще «на разрыв аорты»! Может, когда-нибудь ее сможет Дима уговорить показать полную версию», — написала Рудковская в Telegram.

Она добавила, что клип содержит в себе мощную аллегорию, а его режиссер попросил остаться неизвестным. Не исключено, что Билан лично занялся постановкой этого эмоционального видео.

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