Билан вместе с МакSим выпустил черно-белый клип на песню «Знаешь ли ты»

Любопытно, что клип выполнен в черно-белой цветовой гамме. По сюжету, певица и певец окутаны лентами. Они символизируют непростой жизненный путь, который звезды прошли за прошедшие годы.

Напомним, что Билан и МакSим очень сдружились за последние годы. Музыкант поддержал певицу, когда та была в больнице.

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Заметим, что фанаты в полном восторге от клипа. Под видео они оставляют массу восторженных комментариев.

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