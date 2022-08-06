«Девчонки без лифчиков около сцены»: что творилось на концертах Шатунова

Как отмечал Кузнецов, особенно он отлично запомнил самый первый концерт «Ласкового мая» в Барнауле. «Там была беснующая толпа. Девчонки без лифчиков около сцены. Зал аплодировал. Я был доволен и Юрка был доволен как вокалист. Я донес до людей, что у него в душе», - рассказывал Кузнецов.

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Напомним, что в конце восьмидесятых годов группа «Ласковый май» пользовалась огромной любовью у зрителей. Фанатки преследовали Юрия Шатунова по пятам.