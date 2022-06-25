«Дети теперь смеются»: Максим Галкин показал лицо после новостей о прилетевшем в глаз яблоке

Максим Галкин улетел в Израиль, где начал выступать с гастролями по разным городам. Шоумен уже дал несколько концертов, и после очередного, по слухам, ему из зала прилетело яблоко от разъяренного зрителя, которому якобы не понравились шутки про Россию. Заговорили, что у мужа Пугачевой образовался синяк под глазом от этого.

Накануне Галкин вышел на связь с подписчиками, чтобы показать крупным планом свое лицо. Оказалось, что никакого синяка нет. «Дети долго искали мой фингал из новостей, теперь смеются», - сообщил шоумен.

Причем, как распространялись СМИ о синяке Галкина под глазом, именно сам шоумен первым рассказал о прилетевшем в его лицо яблоке.