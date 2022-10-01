«Держится»: дочь рассказала о тяжелом состоянии Заворотнюк

Напомним, Заворотнюк приняла решение лечиться в России. По неподтвержденным данным, сейчас актриса находится дома, в своем подмосковном коттедже в Крекшино. Дорогостоящее лечение оплачивает муж Анастасии, фигурист Петр Чернышов.

Как выглядит звезда в настоящее время остается загадкой. Родные долгое время скрывают ее от любопытных глаз.