«Держите в курсе»: Собчак высмеяла инициативы Пригожина и Михалкова

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» скептически отнеслась к идеям создать в России аналоги «Евровидению» и «Оскару».

Как отметила Собчак, она в курсе, что Иосиф Пригожин предложил провести «Евровидение» в Крыму, где бы участвовали все страны мира. Даже Америка.

Также Собчак привела слова главы администрации Ялты Янины Павленко, которая заявила, что на российском конкурсе «Евровидения» балом будет править не политика, а талант.

«Но эти товарищи оказались не первопроходцами. Ранее Никита Сергеевич Михалков уже предложил создать альтернативный «Оскар». Так, а какой конкурс следующий на очереди? Держите в курсе», — заметила Собчак.

Напомним, что Россию в этом году не допустили до «Евровидения». Перспективы на следующий год также пока весьма туманны.

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