«Он — депутат, выражает себя»: Варшавер оценил громкие высказывания Певцова

Как добавил Варшавер, Певцов в силу должности имеет право говорить что думает. «Он — депутат, выражает себя этим. Я, честно скажу, не читаю и не смотрю, что происходит в Интернете. Не знаю, о чем он высказывается. Он приходит, играет в спектаклях и уходит. Замены мы ему не ищем. Певцов занят в трех спектаклях. Я предложил ему еще роль в «Женитьбе Фигаро». Вроде он обещал согласиться», — заметил Варшавер.

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Ранее Дмитрий Певцов несколько раз негативно отзывался о поп-короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове. Он, в частности, назвал его мерзостью.