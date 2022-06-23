Деньги не пахнут: плевавший в россиян Серебряков сыграл главную роль в Театре Пушкина

Звезда театра и кино Алексей Серебряков долгое время жил в Канаде, откуда поливал грязью россиян, уверяя, что все вокруг здесь хамы, а страна является разжигательницей войн на протяжении последних 20 лет. Несмотря на сказанное, лицедей благополучно вернулся на Родину и продолжил зарабатывать.

На днях Серебряков выступил в главной роли спектакля «Эйнштейн и Маргарита» в Театре им.Пушкина. Доверил ему центрального персонажа близкий друг, режиссер Александр Марин, сообщает «Комсомольская правда». При этом, актер за свои оскорбительные высказывания в адрес россиян и страны и не подумал ни разу извиниться.