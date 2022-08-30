Дело было на яхте: Юлия Михалкова в халате-сетке подчеркнула пышные формы

Экс-звезда популярного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не пропала из виду, когда в 2019 году покинула проект. Она продолжила карьеру на телевидении, где стала ведущей детских игр КВН, а также начала сниматься в новом скетч-шоу «Сторис».

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Про поклонников звезда тоже не забывает. Она регулярно ведет свои микроблоги в соцсетях, где рассказывает о своей волонтерской деятельности, публикует фото и видео закулисья и новых проектов.

На этот раз Михалкова устроила фотосессию на воде. Красавица нарядилась в прозрачный длинный халат-накидку в пол, который надела поверх нижнего белья. Акцентируя внимание на пышных формах, актриса продемонстрировала себя со всех сторон, когда позировала на яхте.