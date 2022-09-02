«Дела совсем плохи, обнищал»: бывший муж требует от Новиковой 200 тысяч рублей

Ксения Новикова пожаловалась на бывшего мужа Алексея Сорокина, который претендует на ее загородный дом. По словам солистки «Блестящих», экс-супруг не просто подал на нее в суд, но и потребовал выплатить издержки.

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«Прошло несколько заседаний, и вот что я сегодня получила: он требует 200 тысяч рублей на судебные издержки по иску, который сам же и подал», — возмутилась Ксения.

Новикова подчеркнула, что строила особняк исключительно на свои деньги. Только делала это в браке, поэтому теперь Сорокин, с которым она развелась в 2018 году, и претендует на него.