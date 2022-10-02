«Даже слова не сказала об этой пошлости!»: чеканя каждое слово, Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН

Особое внимание Вика Цыганова уделила поведению певицы Пелагеи, которая в тот вечер была одним из членов жюри КВН.

«Очень стыдно за Пелагею, которую родители воспитывали петь народные песни. Она сидит и смотрит, как какая-то бездарная группа преподносит сказку «Золушка». Я думаю, ты бы дочери своей такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости. Не ходите туда на суд нечестивых. Я думаю, тебя не так мать воспитывала. Какой-то разврат…» - добавила разгневанная Вика Цыганова.

Певица предложила написать коллективное письмо на имя Президента России и потребовать, чтобы подобных программ на телевидении не было.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».