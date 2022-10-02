«Даже слова не сказала об этой пошлости!»: чеканя каждое слово, Вика Цыганова жестко высказалась о поведении Пелагеи на КВН

Певица Вика Цыганова в микроблоге записала видеообращение, в котором высказала свое недовольство эфиром программы КВН.
Вика Цыганова, чеканя каждое слово, заявила, что давно не видела подобной пошлости.
«Вчера вечером прошел КВН. Доколе это глумление будет продолжаться? Эта передача была снята 25 февраля 2022 года. Вы показываете такую порнографию, такое глумление и бездарность. Кто за это будет отвечать?» - возмутилась Вика Цыганова.
Особое внимание Вика Цыганова уделила поведению певицы Пелагеи, которая в тот вечер была одним из членов жюри КВН.
«Очень стыдно за Пелагею, которую родители воспитывали петь народные песни. Она сидит и смотрит, как какая-то бездарная группа преподносит сказку «Золушка». Я думаю, ты бы дочери своей такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости. Не ходите туда на суд нечестивых. Я думаю, тебя не так мать воспитывала. Какой-то разврат…» - добавила разгневанная Вика Цыганова.
Певица предложила написать коллективное письмо на имя Президента России и потребовать, чтобы подобных программ на телевидении не было.
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«Не нужны нам такие развлекательные программы. Там юмора нет. Я была в ужасе. Такая пошлятина!» - заключила Вика Цыганова.