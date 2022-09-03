«Давнейшая договоренность с Нагиевым»: Аксюта объяснил рокировку ведущих на «Голосе»

Смену ведущего на популярном проекте «Голос» объяснил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

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По его словам, в решении пригласить Ларису Гузееву на место Дмитрия Нагиева нет подводных камней. Всему виной устная договоренность между продюсером и актером, которой и воспользовался любимчик публики, когда пришло время.

«У нас с Дмитрием была давнейшая договоренность. Мы говорили, "давай ты десять сезонов отработаешь", был у нас такой разговор, "а потом, если вдруг тебе понадобится творческий отпуск, то мы готовы тебе его предоставить», — заявил Аксюта, подчеркнув, что Нагиев не покидал проект.

Ранее Лариса Гузеева призналась, что съемки для «Голоса» даются ей нелегко, она буквально находится в состоянии стресса.

Источник: РИА Новости.