Дана Борисова рассказала, почему не смогла позволить себе отпуск

Дана Борисова не скрывает, что у нее финансовые проблемы: по словам эффектной блондинки, отец ее дочери Полины не платит алименты, так что ей приходится рассчитывать только на себя. В этом году Дане пришлось вообще отказаться от летнего отдыха.

«Это первое лето, когда мы вообще никуда не поехали. Приостановились съемки, поэтому финансово было тяжело. У меня есть постоянная работа, но ее тоже заморозили, потому что я работаю в Федеральном агентстве новостей, но они перешли на новостной режим. А у меня была развлекательная программа. Первый раз в моей жизни такое — я до этого ни одного лета не пропускала», — призналась Борисова.

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Впрочем, Дана не унывает.