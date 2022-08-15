Дали шесть сумок с деньгами: как Шатунов поднял бунт в «Ласковом мае», о котором сам и пожалел

Гонорары перечислялись на личные сберегательные счета. Но однажды музыкант Юрий Шатунов поднял бунт. Как рассказал музыкант Алексей Мускатин, ребята из группы жили в коммунизме. У них не было ограничений. Все, что им было нужно, — они получали.

«Хотите мороженое — на мороженое. Хотите конфеты — на конфеты. Там многим было 13-15 лет. Куда девать деньги? Однажды Шатунов попросил заплатить ему все деньги. Ему заплатили. Дали сумку или две. Сказали, что вот его деньги. Приехали в другой город. Дали ему еще две сумки. Только сказали, что будет сам возить свои деньги. Потом дали еще две сумки. Он заплакал и сказал, что ему ничего не надо», — заметил Мускатин.

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