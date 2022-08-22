«Да мы все плевались»: как Лолита и Агутин нелестно отзывались о «Ласковом мае»

«Да мы все плевались. Два притопа – три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», - говорила певица Лолита Милявская о музыкальной команде.

«Большинство людей хочет услышать именно такую песню, но профессиональные люди таких песен не делают», - говорил в свою очередь музыкант Леонид Агутин.

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Напомним, что «Ласковый май» произвел фурор в СССР в конце восьмидесятых годов. Музыкальная команда и Юрий Шатунов пользовались огромной любовью фанаток.