«Чуть с лестницы не скинул»: Муцениеце запрыгнула на руки к режиссеру, завизжав от восторга

Антон Хабаров, который снимается в новом проекте вместе с Агатой Муцениеце, подловил, как актриса запрыгнула на руки к режиссеру.

Габаритный мужчина уверенно нес бывшую жену Павла Прилучного по коридору, а сама красотка заливалась кокетливым смехом. Кстати, Хабаров едва поспевал за парочкой, снимая все на камеру.

Вместе с Муцениеце актер задействован в сериале «Я знаю твои секреты». Похоже, что атмосфера на съемочной площадке царит самая непринужденная. В какой момент режиссер чуть не скинул Агату с лестницы, естественно, в шутку. Муцениеце завизжала и еще плотнее прижалась к мужчине.

«Павлуша не зря ревновал! Такими красавцами окружена», «Чуть с лестницы не скинул», «Везет же некоторым», «Ах, меня бы так на руках носили», «Игривая», — написали фолловеры.

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