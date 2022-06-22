Что за ми-ми-ми! Богомолов разболтал домашнее прозвище Собчак

В Театре на Бронной состоялась премьера спектакля Константина Богомолова «Гамлет in Moscow». Первыми зрителями, по традиции, стали знаменитости.

Не пропустила событие мужа Ксения Собчак, пара вновь вышла на красную дорожку вместе, несмотря на активные слухи об их расставании.

А когда фотокорреспонденты попросили пару на короткую фотосессию, Константин Богомолов несколько раз попытался окликнуть заболтавшуюся со знакомыми жену. Тщетно. Тогда режиссеру пришлось рассекретит имя любимой, на которое она среагировала мгновенно.

«Ксеша, Ксеш, Ксения подойди ко мне, пожалуйста», — позвал светскую львицу Богомолов.

Так мы узнали домашнее имя Ксении Собчак.

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