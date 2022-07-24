Что сказал о планирующем выступить в Монако Валерии Меладзе Эмин Агаларов

Известный вокалист Валерий Меладзе в последнее время почти не выступает в России. Певец одно время подумывал даже уйти из шоу-бизнеса и заняться опреснением морской воды.
Но на днях стало известно, что Валерий Меладзе по-прежнему намерен развлекать публику своими хитами. Не забесплатно, конечно. В начале августа Валерий Меладзе выступит в Монако для избранной публики, билет на представление стартует от 45 тысяч рублей.
Коллега Валерия Меладзе, певец и бизнесмен Эмин Агаларов, высоко оценивающий творчество Меладзе, дал понять, что у музыканта столько заслуг, что он может позволить себе все.
Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press
«Валерий Меладзе в нашем пространстве существует лет 25 уже, наверное. И каждый год выдает мощнейшие хиты. Такие артисты как Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Григорий Лепс непоколебимы временем. Даже если у них в репертуаре больше не будет ни одной новой песни, они уже до конца жизни могут спокойно концертировать», - высказался Эмин Агаларов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам интервью на канале Надежды Стрелец на YouTube.com.