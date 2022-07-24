Что сказал о планирующем выступить в Монако Валерии Меладзе Эмин Агаларов

Успешный бизнесмен и певец Эмин Агаларов дал характеристику Валерию Меладзе.
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Известный вокалист Валерий Меладзе в последнее время почти не выступает в России. Певец одно время подумывал даже уйти из шоу-бизнеса и заняться опреснением морской воды.

Но на днях стало известно, что Валерий Меладзе по-прежнему намерен развлекать публику своими хитами. Не забесплатно, конечно. В начале августа Валерий Меладзе выступит в Монако для избранной публики, билет на представление стартует от 45 тысяч рублей.

Коллега Валерия Меладзе, певец и бизнесмен Эмин Агаларов, высоко оценивающий творчество Меладзе, дал понять, что у музыканта столько заслуг, что он может позволить себе все.

 

Эмин Агаларов. Фото: Global Look Press

«Валерий Меладзе в нашем пространстве существует лет 25 уже, наверное. И каждый год выдает мощнейшие хиты. Такие артисты как Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Григорий Лепс непоколебимы временем. Даже если у них в репертуаре больше не будет ни одной новой песни, они уже до конца жизни могут спокойно концертировать», - высказался Эмин Агаларов.

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По материалам интервью на канале Надежды Стрелец на YouTube.com.

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