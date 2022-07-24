Бежит навстречу папке: кадры Петросяна с маленьким сыном Ваганом заставили поклонников прослезиться

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают маленького сына Вагана.
Малышу в марте исполнилось два года, и он - почти точная копия своего папы. Татьяна Брухунова не прячет наследника от поклонников и периодически делится видео и фото с участием малыша в соцсети.
На этот раз Татьяна Брухунова разместила кадры, от которых у подписчиков навернулись слезы.
На видео молодая мама запечатлела, как маленький Ваган бежит навстречу папе. Евгений Петросян раскинул руки, чтобы крепче обнять наследника.
Видео Татьяна Брухунова сопроводила музыкой - новой песней Владимира Преснякова.
«Даже если весь мир сойдет с ума
У меня есть ты, у тебя есть я», - поется в песне.
Поклонники признались, что ничего более трогательного давно не видели.
«Счастье», «Как мило», «Папка», «Я аж прослезилась», «Трогательно», «Жизнь состоит из таких мгновений», - высказались в Сети.
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