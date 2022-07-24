Бежит навстречу папке: кадры Петросяна с маленьким сыном Ваганом заставили поклонников прослезиться

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась милым видео.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают маленького сына Вагана.

Малышу в марте исполнилось два года, и он - почти точная копия своего папы. Татьяна Брухунова не прячет наследника от поклонников и периодически делится видео и фото с участием малыша в соцсети.

На этот раз Татьяна Брухунова разместила кадры, от которых у подписчиков навернулись слезы.

На видео молодая мама запечатлела, как маленький Ваган бежит навстречу папе. Евгений Петросян раскинул руки, чтобы крепче обнять наследника.

Видео Татьяна Брухунова сопроводила музыкой - новой песней Владимира Преснякова.

«Даже если весь мир сойдет с ума

У меня есть ты, у тебя есть я», - поется в песне.

 

Поклонники признались, что ничего более трогательного давно не видели.

«Счастье», «Как мило», «Папка», «Я аж прослезилась», «Трогательно», «Жизнь состоит из таких мгновений», - высказались в Сети.

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