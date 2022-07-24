Бежит навстречу папке: кадры Петросяна с маленьким сыном Ваганом заставили поклонников прослезиться

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова воспитывают маленького сына Вагана.

Малышу в марте исполнилось два года, и он - почти точная копия своего папы. Татьяна Брухунова не прячет наследника от поклонников и периодически делится видео и фото с участием малыша в соцсети.

На этот раз Татьяна Брухунова разместила кадры, от которых у подписчиков навернулись слезы.

На видео молодая мама запечатлела, как маленький Ваган бежит навстречу папе. Евгений Петросян раскинул руки, чтобы крепче обнять наследника.

Видео Татьяна Брухунова сопроводила музыкой - новой песней Владимира Преснякова.