Честно: Анна Нетребко показала, что бывает, если игнорировать пуш-ап

Анна Нетребко, завершив концертный сезон в Европе, устремилась в отпуск. Этим летом она вновь выбрала Бодрум, поскольку он ей очень полюбился, и улетела вместе с мужем и сыном на берег Эгейского моря.

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Она все дни проводит активно, много гуляет, купается, встречается с друзьями. В последние отпускные деньки дива отправилась фотографироваться и надела пляжный образ с купальником без пуш-ап. Свое честное декольте артистка засветила, когда общалась с подписчиками на селфи.