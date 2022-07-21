Чемодан, на выход! Стала известна причина расставания Варнавы с Молочниковым

Екатерина Варнава и Александр Молочников сблизились в 2020 году на проекте «Танцы со звездами», в котором оба принимали участие. Недолго думая, стали жить под одной крышей – в квартире юмористки.
В прошлом году 30-летний режиссер звал 37-летнюю артистку в ЗАГС, но она отказалась. Хотя родить ребенка планировала. Недавно в Сети заговорили о расставании пары – Катя удалила из соцсетей все совместные снимки, но при этом осталась на своих ролях в постановках Молочникова. В принципе, на сцене театров она дебютировала благодаря тогда еще возлюбленному.
Екатерина Варнава и Александр Молочников. Фото: соцсети
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По слухам, Молочников изменил Варнаве с молоденькой актрисой. Такую подлость Екатерина простить не смогла, поэтому собрала чемоданы и выставила ухажера за дверь. Об этом пишет «Комсомольская правда».