Церемонию прощания с Шатуновым могут продлить до 10 вечера

В Москве прощаются с легендарным российским музыкантом, исполнителем хита «Белые розы» Юрой Шатуновым. В траурном зале Троекуровского кладбища собрались тысячи поклонников музыканта.

Сначала траурную процессию собирались завершить в 14.00 по московскому времени, потом продлили до 16.00. Теперь уже говорят, что все может затянуться до 22.00, так как народ идет и идет.

Людей не смущает экстремальная жара в столице. Столбики термометров в тени достигают 31 градусов!

На месте событий работает корреспондент Teleprogramma.pro. Следите за нашими обновлениями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также