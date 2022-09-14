Цены вырастут, а ставки по кредитам понизятся: чего ждать россиянам

«Полагаем, что снижение ключевой ставки поможет подстегнуть рыночное кредитование как в потребительском, так и в корпоративном секторе», — высказался главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Кредит в экономике станет дешевле, что поддержит потребительский и инвестиционный спрос».

Эксперт ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 7% годовых. ЦБ выпустил доклад, обозначив изменение инфляционной картины: текущие темпы роста цен в предстоящие месяцы увеличатся. Это связано с исчерпанием эффекта от укрепления рубля и оживлением потребительского спроса вследствие смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению, отмечает эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, после уменьшения ключевой ставки снизятся банковские проценты по кредитам и депозитам. Это должно особенно обрадовать будущих покупателей жилья.

Процентные ставки по ипотеке могут уменьшиться на 0,5-2%, в зависимости от того, на какую величину будет снижена ключевая ставка, и примерно на такую же величину (0,5-1,5%) могут снизиться ставки по потребкредитам, пишет «МК».