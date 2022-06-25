Бывшая жена Нарцисса назвала причину переноса церемонии прощания

Бывшая жена музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева в соцсетях объяснила, почему прощание с певцом пришлось перенести.
«Внимание! Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами».
Напомним, что 25 июня в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако церемонию прощания перенесли на 29 июня.
Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»