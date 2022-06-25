Бывшая жена Нарцисса назвала причину переноса церемонии прощания

Как отметила Валерия Калачева, возникли определенные непредвиденные вопросы.
Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press

Бывшая жена музыканта Пьера Нарцисса Валерия Калачева в соцсетях объяснила, почему прощание с певцом пришлось перенести.

«Внимание! Прощание переносится на среду в связи с урегулированием внутренних вопросов между странами».

Напомним, что 25 июня в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако церемонию прощания перенесли на 29 июня.

Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.

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