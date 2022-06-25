Бывшая жена Нарцисса назвала причину переноса церемонии прощания

Напомним, что 25 июня в Москве должно состояться прощание с известным певцом Пьером Нарциссом. Однако церемонию прощания перенесли на 29 июня.

Как оказалось, представители посольства Камеруна не выдают тело Нарцисса его близким родственникам. Дипломаты опасаются, что певца захоронят в России.

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