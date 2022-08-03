«Было три человека. Они тыкали пальцем и смеялись»: Шахназаров — о концерте Бузовой в Риге

По словам журналиста, в России сознательно уродуют вкус народа.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире своей программы «Полный абзац» рассказал о концерте певицы Ольги Бузовой в Риге.

«Ольга Бузова. Про нее все понимают. И армянские продюсеры сделали ее. Она — ноль. Вы меня простите. Я гулял по Сочи. Там конкурс красоты можно проводить. Девчонки-красавицы. Взгляд не оторвать. Я уверен, что среди них есть толковые девки. Нет, нашли Ольгу Бузову. Бюджетнейший вариант. Заставили ее петь».

По словам Шахназарова, ему рассказали о гастролях Бузовой в Риге в клубе «69». «Было три человека. Они там тыкали пальцем и смеялись. Вот зачем сознательно уродовать вкус народа. Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик. Путь идет работает на кассу в «Пятерочку», — заявил Михаил Шахназаров.

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Напомним, что Ольга Бузова — одна из главных звезд российского шоу-бизнеса. На ее концертах, как правило, всегда аншлаги.

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