«Было бы счастье, если бы она сгинула»: Соседов хочет запретить Пугачевой въезд в Россию

Сергея Соседова вывело из себя заявление сбежавшей за границу Аллы Пугачевой, которая назвала тех, кто раскритиковал ее, «холопами» и «рабами».

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Беседуя с порталом Teleprogramma.pro, музыкальный критик предложил запретить артистке возвращаться в Россию, раз она позволяет себя так неуважительно обращаться к публике.