«Было бы счастье, если бы она сгинула»: Соседов хочет запретить Пугачевой въезд в Россию

Сергея Соседова вывело из себя заявление сбежавшей за границу Аллы Пугачевой, которая назвала тех, кто раскритиковал ее, «холопами» и «рабами».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Беседуя с порталом Teleprogramma.pro, музыкальный критик предложил запретить артистке возвращаться в Россию, раз она позволяет себя так неуважительно обращаться к публике.
«Мое желание — забыть о ней навсегда. Чтобы песни ее не звучали. Вообще вычеркнуть ее из истории советской и российской эстрады. Вычеркнуть навсегда.
Лучше, чтобы она никогда сюда не приезжала. Я бы вообще закрыл ей дорогу в Россию. Чтобы о ней тут все забыли. Там не о ком говорить. Ноль, пустышка», — заявил Соседов.
Критик с сожалением отметил, что его мечте не суждено сбыться. По его мнению, Примадонна еще вернется на родину.
«Было бы счастье, если бы она сгинула насовсем. Но, боюсь, этого счастья она нам не подарит. Потому что она нигде абсолютно не нужна, кроме России», — подытожил телеведущий.