«Было несколько напряженных моментов»: Шепелев подверг риску жизнь сына от Фриске Платона при подъеме в гору

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова в этом году отдыху загранице предпочли горы Красной поляны под Сочи.
Пара взяла с собой в поездку сыновей Тихона и Платона. Любитель экстрима, Дмитрий Шепелев вместе с сыном от покойной певицы Жанны Фриске совершил подъем в гору.
«Отправились сегодня в разминочный трекинг. Подъем несложный, высота до 1000 метров, туда и обратно часа три-четыре. Я и Платон делаем это первый раз в жизни», - рассказал Дмитрий Шепелев.
Но оказалось, что Шепелев поторопился дать такую характеристику подъему. Путь был сложный. По признанию телеведущего, было несколько тревожных моментов. Существовал реальный риск здоровью и жизни.
«Маршрут прогулочный, по нему даже бабульки в тапках поднимаются. Но было несколько напряженных моментов, например, пересечь водопад. Доски и камни скользкие. В первый раз такое», - поделился Дмитрий Шепелев.
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Напомним, на днях Дмитрий Шепелев побывал в Адлере и поделился затем своими негативными впечатлениями о курортном городе, давая понять, что никогда туда не вернется. Разве что, проездом. А вот от гор Красной поляны звезда в восторге.
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