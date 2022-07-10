«Было несколько напряженных моментов»: Шепелев подверг риску жизнь сына от Фриске Платона при подъеме в гору

Телеведущий Дмитрий Шепелев и его избранница Екатерина Тулупова в этом году отдыху загранице предпочли горы Красной поляны под Сочи.

Пара взяла с собой в поездку сыновей Тихона и Платона. Любитель экстрима, Дмитрий Шепелев вместе с сыном от покойной певицы Жанны Фриске совершил подъем в гору.

«Отправились сегодня в разминочный трекинг. Подъем несложный, высота до 1000 метров, туда и обратно часа три-четыре. Я и Платон делаем это первый раз в жизни», - рассказал Дмитрий Шепелев.

Но оказалось, что Шепелев поторопился дать такую характеристику подъему. Путь был сложный. По признанию телеведущего, было несколько тревожных моментов. Существовал реальный риск здоровью и жизни.