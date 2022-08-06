«Были иногда срывы у мальчишек»: что Кузнецов говорил о депрессии Шатунова

По словам Кузнецова, он объяснял Шатунова, что так поступать с фанатами - не дело. «Люди пришли. Ты выкинь все из головы. Люди любят творчество, поэтому и пришли. Были такие срывы», - отмечал Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.