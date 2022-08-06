«Были иногда срывы у мальчишек»: что Кузнецов говорил о депрессии Шатунова

Как отмечал композитор, ему приходилось разговаривать с Юрой.
Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press

Композитор Сергей Кузнецов на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева вспоминал о депрессиях музыканта Юрия Шатунова и других участников «Ласкового мая».

«Были иногда срывы у мальчишек. Не хочу, не пойду на сцену. Не буду работать. То я, то директор группы Аркадий Кудряшов разговаривали с Юрой. Говорили: «К тебе пришло несколько тысяч человек на концерт, а ты отказываешься работать».

По словам Кузнецова, он объяснял Шатунова, что так поступать с фанатами - не дело. «Люди пришли. Ты выкинь все из головы. Люди любят творчество, поэтому и пришли. Были такие срывы», - отмечал Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

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