Бузова написала официальное письмо Тарасову: «Обращение к бывшему мужу»

По словам Бузовой, она понимает и осознает, что ее имя — единственное, благодаря чему Тарасов может держаться в информационном пространстве. Бузова посоветовала экс-супругу обратить внимание на жену и детей. Использовать их в своем пиаре.

«Ты так открещивался от меня и нашей любви последние шесть лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь», — раскрыла секреты Бузова.

При этом она заметила, что в чем-то Тарасов прав. Он не может на певицу держать зла.

Далее Бузова перечислила грешки Тарасова в браке — измены, отбирание ранее подаренного автомобиля и дома, в который Бузова вложила любовь и деньги.

«Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — заявила Бузова.

Закончила письмо Бузова строчками «своего любимого Иосифа Бродского». «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост…».

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Ранее Тарасов позвал Бузову в один из своих проектов. Он заявил, что им пора забыть былые обиды и начать сотрудничество.