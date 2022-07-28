Бурак Озчивит заблокировал в соцсетях Ольгу Бузову

Недавно Бурак Озчивит был в столице. Его приезд вызвал небывалый ажиотаж.

«В первых рядах фанаток были Ольга Бузова с подружками. Но самое смешное, когда Бузова выкладывала снимок Бурака в соцсети, то не смогла отметить его. Мне стало интересно. Я прочитала, что оказывается в 2016 году Бузова была фанаткой «Великолепного века». Она писала ему письма в директ. Достала его так, что он ее заблокировал. Поэтому Ольга не смогла его отметить. Я выдала ее секрет», — заметила Жигалова.

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Напомним, что у Бурака Озчивита огромная армия поклонников в России. Среди них и Ольга Бузова.