Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы

Один из очевидцев конфликта сообщил, что Фахрие поругалась со свекровью. Озчивит в этом конфликте встал на сторону матери, а не беременной жены.

В какой-то момент он закричал: «Хватит, Фахрие!». Жена Бурака стерпеть подобное не смогла и выскочила из дома.

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Ранее сам Бурак Озчивит опровергал слухи о размолвках с женой. Он публиковал снимок с Фахрие, на котором в их семье царит полная идиллия. Артист просил поклонниц оставить их семью в покое.