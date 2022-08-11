Бурак Озчивит разругался с беременной женой из-за мамы

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит, как сообщают турецкие СМИ, разругался со своей беременной женой Фахрие Эвджен. Причем причиной ссоры стала мама актера.
Один из очевидцев конфликта сообщил, что Фахрие поругалась со свекровью. Озчивит в этом конфликте встал на сторону матери, а не беременной жены.
В какой-то момент он закричал: «Хватит, Фахрие!». Жена Бурака стерпеть подобное не смогла и выскочила из дома.
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Ранее сам Бурак Озчивит опровергал слухи о размолвках с женой. Он публиковал снимок с Фахрие, на котором в их семье царит полная идиллия. Артист просил поклонниц оставить их семью в покое.