«Будут целы»: Максим Галкин рассказал, какое будущее ждет США

Телеведущий неожиданно стал учить своих поклонников грамоте.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин в соцсетях во время общения со своими поклонниками позволил себе учить пользователей грамоте. Совсем скоро юморист отправится с гастролями в Америку. Пользователи по этому поводу стали подшучивать.

Ответ Максима Галкина. Фото: соцсети

«Если США будет цела к тому времени, то будут концерты», - заявила подписчица.

«США не будет цела, а будут целы. И таки будут», - высказался Максим Галкин.

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Напомним, что у Максима Галкина в июне были концерты в Израиле. Впереди тур по городам Европы, Австралии и даже Америке.

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