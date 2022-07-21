«Будут целы»: Максим Галкин рассказал, какое будущее ждет США

Телеведущий Максим Галкин в соцсетях во время общения со своими поклонниками позволил себе учить пользователей грамоте. Совсем скоро юморист отправится с гастролями в Америку. Пользователи по этому поводу стали подшучивать.
Ответ Максима Галкина. Фото: соцсети
«Если США будет цела к тому времени, то будут концерты», - заявила подписчица.
«США не будет цела, а будут целы. И таки будут», - высказался Максим Галкин.
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Напомним, что у Максима Галкина в июне были концерты в Израиле. Впереди тур по городам Европы, Австралии и даже Америке.