«Будут целы»: Максим Галкин рассказал, какое будущее ждет США

«США не будет цела, а будут целы. И таки будут», - высказался Максим Галкин.

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Напомним, что у Максима Галкина в июне были концерты в Израиле. Впереди тур по городам Европы, Австралии и даже Америке.