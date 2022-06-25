«Будьте начеку!»: Юлия Меньшова провела собственное расследование

Дочь Владимира Меньшова Юлия, устав от бесконечных звонков мошенников, провела собственное расследование, и выяснила, каким образом ее номер попадает в руки недобросовестным людям.

По словам телеведущей, несколько недель назад она сделала онлайн-заказ на доставку продуктов через известные сервисы, представившись другим именем. Такая хитрость и помогла звезде узнать правду.

«Именно по этому имени ко мне и обращаются. Звонки от имени налоговой, и даже следственного комитета, отдел по хищениям. Короче, будьте начеку», — предупредила знаменитость.

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