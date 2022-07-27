«Будете спать спокойнее»: Карпович высказалась о свадьбе Прилучного и Брутян

Актриса намекнула, что не понимает, почему к этой теме приковано такое внимание.
Мирослава Карпович

Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

Актриса Мирослава Карпович в беседе с Teleprogramma.pro впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего возлюбленного «мажора» Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян.

«Вы знаете, а зачем вам это знать? Будете спать спокойнее. Спасибо за звоночек. Всего доброго».

Напомним, что Прилучный и Брутян сыграли свадьбу несколько месяцев назад. Они всячески на публике демонстрируют нежные чувства.

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При этом часть поклонников считают, что никакой свадьбы у Брутян и Прилучного на самом деле не было. Якобы это некий пиар-роман для совместного продвижения проектов.

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