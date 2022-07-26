Бритни Спирс вернулась в студию и записала песню с Элтоном Джоном

После нескольких лет, проведенных вне профессиональной музыки, поп-звезда Бритни Спирс вернулась в студию и записала песню. Да не абы какую, а дуэт с Элтоном Джоном.

40-летняя поп-звезда и 75-летний пианист тайно встретились на прошлой неделе в одной из студий в Беверли-Хиллз, чтобы переосмыслить классическую песню Джона 1971 года Tiny Dancer (она еще упоминалась в «Друзьях»).

Издание Page Six со ссылкой на свои источники сообщило, что совместный трек артистов выпустит компания Universal Music предположительно в августе. Идея принадлежит сэру Элтону, а Бритни не смогла ему отказать, так как является давней поклонницей творчества британского музыканта. Команды исполнителей пришли в восторг, услышав новую версию хита.