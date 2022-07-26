Бритни Спирс вернулась в студию и записала песню с Элтоном Джоном

После нескольких лет, проведенных вне профессиональной музыки, поп-звезда Бритни Спирс вернулась в студию и записала песню. Да не абы какую, а дуэт с Элтоном Джоном.
40-летняя поп-звезда и 75-летний пианист тайно встретились на прошлой неделе в одной из студий в Беверли-Хиллз, чтобы переосмыслить классическую песню Джона 1971 года Tiny Dancer (она еще упоминалась в «Друзьях»).
Издание Page Six со ссылкой на свои источники сообщило, что совместный трек артистов выпустит компания Universal Music предположительно в августе. Идея принадлежит сэру Элтону, а Бритни не смогла ему отказать, так как является давней поклонницей творчества британского музыканта. Команды исполнителей пришли в восторг, услышав новую версию хита.
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Напомним, что во время борьбы против многолетней опеки своего отца Спирс высказывалась, что больше не выйдет на сцену, если не станет свободной. Осенью 2021 года ее мечта осуществилась, но певица не спешила возвращаться в музыку. То беременность, то свадьба, сами понимаете.