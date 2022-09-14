Бритни Спирс поздравила сыновей с днем рождения

Певица Бритни Спирс опубликовала пост с поздравлениями в адрес своих сыновей от Кевина Федерлайна. Престону 14 сентября исполняется 17 лет, младшему - Джейдену - два дня назад стукнуло 16.

«С днем рождения, Престон и Джейден! Я так сильно люблю вас обоих! Эти фотографии с прошлого года!» - написала звезда под фото.

В последнее время певица ведет себя очень развязно и постоянно публикует в соцсети домашние видео, на которых она предстает не в лучшей физической форме, но зато в нижнем белье. 12 сентября, точнехонько в день рождения своего младшего сына Джейдена, Бритни полностью оголилась.

Подписчики, а их у нее аж 42 миллиона, закидывали певицу комплиментами. И лишь некоторые люди сказали, что ее искренне жаль.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»