Бритни Спирс может навсегда покинуть сцену

Артистка заявила, что не исключает завершения своей карьеры.
Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Известная певица Бритни Спирс заявила, что в ближайшее время может завершить свою карьеру. Сообщение об этом появилось в ее аккаунте в запрещенной соцсети, – впрочем, довольно быстро это сообщение исчезло. По словам Бритни, она приняла такое решение из-за травмы, полученной ранее.

«Я получила травму на всю жизнь. Скорее всего, я не буду выступать», - написала артистка.

Судя по всему, речь идет о болезненной для Бритни ситуации, связанной с ее отцом. Джейми Спирс на протяжении 14 лет полностью контролировал жизнь дочери, будучи ее опекуном, так как Бритни признали недееспособной: у нее была зависимость от запрещенных препаратов и психическое расстройство.

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Только в конце 2021 года Бритни смогла избавиться от опеки отца. Тогда она заявила, что намерена продолжать карьеру певицы. Похоже, сейчас ее настроение поменялось, сообщает телеканал «360».

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