Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства

Скандально известная журналистка Божена Рынска решила оставить себе лишь гражданство Израиля и отказаться от паспорта РФ. Она объявила об этом в соцсети, пояснив, что не желает быть пораженной в правах в Европе из-за гражданства родной страны.

Оказалось, что выход из гражданства — тяжелый бюрократический процесс. Рынска возмущена тем, что ей никак не удается получить простую справку об уплате налогов. Она заказывала ее уже несколько раз — через сайт ФНС, с помощью письма в ФНС и через Госуслуги.

21 сентября журналистке сообщили, что справка готова. Она отправилась в МФЦ района Раменки, потратила деньги на платную дорогу и на бензин, но справку ей не выдали из-за технического сбоя.

«В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — пригрозила Божена Рынска, обращаясь к порталу Госуслуг и многофункциональному центру.

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