Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства

Скандально известная журналистка Божена Рынска решила оставить себе лишь гражданство Израиля и отказаться от паспорта РФ. Она объявила об этом в соцсети, пояснив, что не желает быть пораженной в правах в Европе из-за гражданства родной страны.
Оказалось, что выход из гражданства — тяжелый бюрократический процесс. Рынска возмущена тем, что ей никак не удается получить простую справку об уплате налогов. Она заказывала ее уже несколько раз — через сайт ФНС, с помощью письма в ФНС и через Госуслуги.
21 сентября журналистке сообщили, что справка готова. Она отправилась в МФЦ района Раменки, потратила деньги на платную дорогу и на бензин, но справку ей не выдали из-за технического сбоя.
«В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — пригрозила Божена Рынска, обращаясь к порталу Госуслуг и многофункциональному центру.
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Ранее она продала свою любимую квартиру на Патриарших прудах за 60 миллионов рублей. Пользователи Интернета удивляются, как после этого женщина ухитряется жаловаться на бедность и придавать такое большое значение деньгам, потраченным на поездку в МФЦ.
Напомним, в марте 2020 года Божена Рынска наконец-то добилась исполнения своей мечты и стала мамой. Маленькая Евгения Игоревна Малашенко —дочь покойного супруга журналистки Игоря Малашенко — появилась на свет благодаря достижениям науки, замороженным эмбрионам и суррогатной матери из Карелии.