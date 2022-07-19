Борисова огласила сумму задолженности по ЖКХ, которую погасила благодаря помощи фанатов

Как отметила Борисова, благодаря помощи друзей она разобралась с долгами по ЖКХ. «У меня задолженность за квартиру была 25 тысяч рублей. Возьми и просто отправь сто рублей. Напротив некоторых кавалеров у меня теперь стоит жирный минус. Провела основательную чистку. Прямо пересмотрела свой круг общения», - заметила Борисова.

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Ранее Дана Борисова рассказывала, что просила своих поклонников о финансовой помощи – перевести по сто рублей. По ее словам, у нее возникли финансовые трудности.